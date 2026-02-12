美國麥當勞推「麥樂雞+魚子醬」套餐　開賣即售罄　網站一度故障

美國麥當勞2月10日推出與魚子醬公司Paramount的限時高端合作產品「麥樂雞魚子醬（McNugget Caviar）」套餐；該套餐於東部時間上午11時開賣後引起搶購並迅速售罄，售賣網站甚至一度無法獲取頁面。



美國廣播公司（ABC News）報道，麥當勞官網寫道：「很遺憾，我們的麥樂雞魚子醬今年成了大家情人節的寵兒，已迅速售罄。」但稱粉絲仍可「限時搭配甜辣熱蜂蜜醬，來提升麥樂雞的美味」。

美國麥當勞「麥樂雞魚子醬（McNugget Caviar）」套餐。（mcnuggetcaviar.com）

該款套餐每份包含1罐1盎司由Paramount魚子醬公司出品的西伯利亞鱘魚子醬、一張價值25美元（約195港元）的麥樂雞優惠券、鮮奶油，以及一隻魚子醬勺。

麥當勞在宣傳中表示，「是什麼讓這種搭配如此經典？我們招牌麥樂雞塊的酥脆與Paramount魚子醬完美融合，堪稱人生特殊時刻的絕配。」