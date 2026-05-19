伊朗最高領袖：考慮在敵人不擅長領域開闢新戰線

伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）5月18日透過社交平台發聲明，重申將考慮在敵人不擅長的領域開辟新戰線，指相關研究已經完成，「敵人在這些領域經驗極少且極度脆弱」。聲明指出，只要「戰爭狀態」持續，伊朗便將開闢這些新戰線。



圖為2026年3月10日，伊朗首都德黑蘭一幢大樓外，繪有伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）、已故最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）和已故最高領袖霍梅尼（Ruhollah Khomeini）的肖像。 （Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

伊朗高官：美國設定打擊期限後又自行取消

針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，伊朗的最新提案後「令人失望」，但基於卡塔爾、沙特阿拉伯、阿聯酋領導人的要求，他已下令19日「不按原計劃對伊朗發動攻擊」。

對於特朗普的說法，伊朗最高領袖軍事顧問雷扎伊（Ebrahim Rezaei）回應稱，美國設定軍事打擊期限，然後又自己取消，試圖用虛假的希望迫使伊朗人和政府屈服。但伊朗強大的武裝力量與民族形成鐵拳，將迫使他們退讓並投降。

另外，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）同日表示，談判並不意味著投降。伊朗將以理性方式，在捍衛人民利益與國家尊嚴的基礎上開展談判，絕不會作出退讓。