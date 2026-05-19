美國加州清真寺槍擊案5死含2疑兇　FBI循仇恨犯罪調查｜有片

美國加州聖地牙哥（San Diego）一間伊斯蘭中心5月18日（周一）發生槍擊案，造成三人死亡。聯邦調查局表示，此案正以仇恨犯罪進行調查。該中心是聖地牙哥縣最大的清真寺。



英國《衛報》引述當地官員報道，兩名分別為17歲和19歲的嫌犯已死亡，死因疑似自殺。聯邦調查局表示，正在向民眾徵集線索，以協助調查此案。該局已設立舉報專線。

網上傳出槍擊案後，警員協助學校內的學童撤離：

槍擊事件發生在聖地牙哥克萊爾蒙特地區（Clairemont）的伊斯蘭中心，時間是中午祈禱前不久。

聖地牙哥警察局長沃爾（Scott Wahl）表示：「這是每個社區最可怕的噩夢。」

當地政府表示，該中心學校內沒有兒童受傷，並表示已為受影響的家庭設立團聚中心。三名罹難者包括該中心的一名保安。

聖地亞哥市長格洛里亞（Todd Gloria）18日下午在新聞發布會上表示：「目前的威脅已經解除，孩子們很安全，這是一件好事。」

格洛里亞指：「顯然，聖地亞哥伊斯蘭中心發生人員傷亡事件，我向當地穆斯林社區致以最深切的慰問。我向穆斯林社區保證，我們將竭盡全力確保你們在這個城市感到安全。」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）聽取有關槍擊事件的簡報。他表示： 「情況很糟糕。」

據聯邦調查局稱，疑兇槍手據信死於自殺性槍傷。 聯邦調查局的探員表示：「沒有警員參與開槍。」