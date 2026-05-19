古巴總統譴責美國燃料封鎖是「種族滅絕」：屬不道德、非法和犯罪

古巴總統迪亞斯·卡內爾（Miguel Diaz-Canel）5月18日（周一）表示，美國實施行政命令「追捕並威脅」希望向古巴出售燃料的第三方，稱其行為「不道德、非法且犯罪」。迪亞斯·卡內爾以最堅定和最有力的方式譴責企圖扼殺古巴人民的種族滅絕圍攻（genocidal siege）。



據路透社報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對古巴實施了石油封鎖，嚴重限制了石油供應，並導致古巴被迫實施嚴格的配給制度。

據報道，自從俄羅斯油輪「科洛德金號」（Anatoly Kolodkin）於3月下旬向哈瓦那運送了約70萬桶石油（足夠這個擁有1000萬人口的島國使用兩週）以來，哈瓦那就沒有收到任何石油。

古巴總統發文狠批美國的能源制裁：

迪亞斯·卡內爾在網上發文表示：「在我們的黨、國家、政府及其軍事機構的領導下，沒有任何人擁有需要在美國管轄範圍內保護的資產或財產。」

迪亞斯·卡內爾指：「美國政府對此心知肚明，以至於他們根本拿不出任何證據。反古巴的仇恨言論試圖讓人們相信這些事情確實存在，以為其全面經濟戰的升級辯護。」

迪亞斯·卡內爾強調：「正因如此，我們將繼續以最堅定、最有力的方式譴責這場企圖扼殺我們人民的種族滅絕式圍困。」

迪亞斯·卡內爾批評：「這項行政命令不道德、非法且屬於犯罪，它追捕並威脅那些想要向古巴出售燃料的第三方，並將封鎖擴大到前所未有的程度，懲罰那些想要在古巴投資或僅僅是向我們提供食品、藥品、衛生用品等基本物資的公司。」

2023年9月19日，美國紐約，古巴總統迪亞斯·卡內爾（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）在聯合國大會第78屆會議上發表演說。（Getty）

迪亞斯·卡內爾總結道：「古巴人民正遭受的集體懲罰是一種種族滅絕行為，必須受到國際組織的譴責，並對其發起者進行刑事起訴。」