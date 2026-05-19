普京訪華俄羅斯代表團名單：5副總理8部長　多領域企業高層隨行

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）5月19日至20日對中國進行國事訪問，這是普京總統第25次到訪中國。訪問期間，俄中兩國元首將就雙邊關係發展、各領域合作以及共同關心的國際地區問題深入交換意見。



俄羅斯已公布此次陪同訪華的代表團名單。代表團成員涵蓋能源、工業、交通、金融等多個領域，包括多名俄羅斯副總理、部長以及大型企業負責人。

以下是俄羅斯克里姆林宮記者團公布的普京訪華俄羅斯代表團名單：

第一副總理曼圖羅夫（Denis Manturov）

副總理戈利科娃（Tatyana Golikova）

副總理諾瓦克（Alexander Novak）

副總理特魯特涅夫（Yuri Trutnev）

副總理切爾內申科（Dmitry Chernyshenko）

俄羅斯第一副總理曼圖羅夫（Denis Manturov）、副總理戈利科娃（Tatyana Golikova）、副總理諾瓦克（Alexander Novak）、副總理特魯特涅夫（Yuri Trutnev）、副總理切爾內申科（Dmitry Chernyshenko）。（Telegram＠RIA Kremlin Pool）

外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）

農業部長盧特（Oksana Lut）

文化部長柳比莫娃（Olga Lyubimova）

交通部長尼基京（Andrei Nikitin）

經濟發展部長列舍特尼科夫（Maxim Reshetnikov）

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、農業部長盧特（Oksana Lut）、文化部長柳比莫娃（Olga Lyubimova）、交通部長尼基京（Andrei Nikitin）、經濟發展部長列舍特尼科夫（Maxim Reshetnikov）。（Telegram＠RIA Kremlin Pool）

俄羅斯聯邦中央銀行長納比烏林娜（Elvira Nabiullina）

財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov ）

建設與住房公用事業部長法伊祖林（Irek Fayzulin）

科學與高等教育部長法利科夫（Valery Falkov）

俄羅斯聯邦對外經濟銀行行長舒瓦洛夫（Igor Shuvalov）

俄羅斯聯邦中央銀行長納比烏林娜（Elvira Nabiullina）、財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov ）、建設與住房公用事業部長法伊祖林（Irek Fayzulin）、科學與高等教育部長法利科夫（Valery Falkov）、俄羅斯聯邦對外經濟銀行行長舒瓦洛夫（Igor Shuvalov）。（Telegram＠RIA Kremlin Pool）

總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）

總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）

總統辦公廳副主任奧列什金（Maxim Oreshkin）

俄羅斯國家航天集團總裁巴卡諾夫（Maxim Oreshkin）

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）、總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）、總統辦公廳副主任奧列什金（Maxim Oreshkin）、俄羅斯國家航天集團總裁巴卡諾夫（Maxim Oreshkin）。（Telegram＠RIA Kremlin Pool）

俄羅斯國家原子能公司行政總裁利哈喬夫（Aleksey Likhachev）

俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）行政總裁兼董事長格列夫（German Gref）

俄羅斯外貿銀行行長兼董事長科斯京（Andrey Kostin）

俄羅斯石油公司（Rosneft）總裁謝欽（Igor Sechin）

俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）總裁米勒（Alexey Miller）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2026年5月19日至20日對中國進行國事訪問，這是普京總統第25次到訪中國。俄羅斯已公布此次陪同訪華的代表團名單。（微博＠RT）

俄羅斯化肥生產商協會主席古里耶夫（Andrey Guryev）

企業家德里帕斯卡（Oleg Deripaska）

企業家季姆琴科（Gennady Timchenko）

「羅斯希姆」（Roskhim）股份公司總經理達維多夫（Eduard Davydov）

諾瓦泰克（Novatek）公司董事長米赫爾松（Leonid Mikhelson）