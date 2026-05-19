普京訪華｜克里姆林宮：中俄將簽署聯合聲明　達成多個領域合作

俄羅斯克里姆林宮5月18日宣布，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）本週對中國進行國事訪問期間，雙方計劃簽署關於進一步加強全面夥伴關係和戰略互動的聯合聲明，並簽署約40份合作文件。



據塔斯社報道，俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yury Ushakov）介紹，普京將和中國國家主席習近平通過《關於多極世界出現和新型國際關係的宣言》，聲明定義中俄多方面雙邊關係的主要發展路徑，對國際議程上緊迫問題的共同願景，以及在全球事務中的主要互動形式。

雙方還將簽署約40份文件，包括政府間、部門間及商業協議，涵蓋工業、貿易、運輸、建築、創新、教育、電影製作及核能等多個領域，並包括新聞機構間的合作。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2026年5月19日至20日對中國進行國事訪問，這是普京總統第25次到訪中國。俄羅斯已公布此次陪同訪華的代表團名單。（微博＠RT）

其中21份文件將在兩國元首見證下簽署，其餘文件將在簽署儀式上宣布，烏沙科夫補充說，最終文件清單將很快在克里姆林宮官方網站公布。

普京5月19日至20日對中國進行正式訪問。根據俄方介紹，兩國領導人會談後，中俄計劃簽署一份聯合聲明及多份雙邊政府間、部門間及其他高水平文件。烏沙科夫確認，雙方領導人在會晤後將向媒體發表講話。