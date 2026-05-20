普京訪華︱今晤習近平料簽40項文件 中俄將發表「多極世界」宣言
撰文：羅保熙
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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）5月19日抵達北京，展開為期兩天訪華行程，周三將與國家主席習近平會晤；這是普京第25次到訪中國，成為訪華次數最多的國家元首之一。在伊朗戰事的影響下，中方會否加大進口俄國能源成為焦點。俄方日前透露，雙方將簽署近40項雙邊合作文件，其中還包含一份旨在深化兩國全面戰略夥伴關係的聯合聲明，並發表推動「多極世界」的宣言。
普京此訪焦點是能源合作。有俄方官員透露，在伊朗戰爭的影響下，中方對於「西伯利亞力量2號」油氣管道計劃表達出加速推動的意願。克里姆林宮日前證實，該計劃已列入雙方討論日程，且正致力推動嚴肅對話的進行。
俄媒引述俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，中俄元首將舉行一對一及擴大範圍會談，聚焦雙邊關係中「最重要、最敏感的議題」，以及重大國際事態發展。烏沙科夫還稱，兩國領導人還將通過一份關於推動「多極世界」與「新型國際關係」的宣言。
普京最近一次訪華，是去年9月赴京出席中國抗戰暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式。普京表示很高興應邀再次訪華，定期互訪和舉行元首會晤，是俄中全方位發展兩國關係不可或缺的一部分。
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