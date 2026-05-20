普京訪華座駕奢華堪比Rolls-Royce　車牌「888」惹熱議

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）5月19日至20日對中國進行國事訪問，所乘坐的總統專車掛着中國車牌，號碼當中有3個「8」引發熱議。



普京這次訪華乘搭的車隸屬俄羅斯駐華大使館，車牌號為198880，是俄羅斯國產豪華轎車、黑色的奧魯斯（Aurus）。

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應國家主席習近平邀請，普京19日至20日國事訪問中國。這是普京第二十五次到訪中國，也是兩國元首今年以來首次面對面會晤。

習近平20日上午在北京人民大會堂同普京舉行會談。習近平以三句詩比喻中俄關係，普京則引用中國諺語，，稱習近平為親密的朋友。

普京在會談上致開場辭時說：「尊敬的主席先生，習近平先生，我珍貴的朋友，有一句中國諺語用在此處十分貼切。據我們所知，中國有句成語：『一日不見，如隔三秋』。」

習近平則指，中俄關係之所以一步一個腳印走到今天這個高度，就是因為我們能夠以「千磨萬擊還堅勁」的毅力不斷深化政治互信和戰略協作，能夠以「更上一層樓」的精神拓展各領域合作，能夠以「亂雲飛渡仍從容」的勇氣捍衛國際公道正義、推動構建人類命運共同體。