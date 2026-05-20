Mango創辦人之子獲准逾900萬元保釋　交護照禁離境　每週法庭報到

西班牙加泰羅尼亞警方5月19日證實已拘留西班牙時尚品牌Mango創辦人兼所有者安迪克（Isak Andic）之子喬納森（Jonathan Andic），以調查安迪克墜崖身亡一案。喬納森否認指控，並繳納100萬歐元（約908萬港元）保釋金離開法院。



加泰羅尼亞警方19日上午逮捕45歲的喬納森，對他進行盤問後為他戴上手銬並把他帶上法庭。

法院表示此案正以謀殺的可能進行調查，下令拘留喬納森，設定保釋金為100萬歐元，並勒令他上交護照，禁止其出境。喬納森隨後繳納保釋金離開法院。

西班牙服裝牌Mango創辦人兼所有者安迪克（Isak Andic，左）2024年12月在西班牙巴塞羅那（Barcelona）墜谷身亡，警方最近改循疑似殺人案調查，並把死者兒子喬納森（Jonathan Andic，右）列為主要疑犯。

安迪克一家在聲明中否認這些指控，表示「沒有任何合法證據可以指控他，也不會找到任何合法證據」。

安迪克去年12月14日在巴塞羅那附近的山區行山時，墜落約150米深的峽谷後死亡。由於喬納森作為證人提供的證詞互相矛盾，當局自同年9月開始正式調查他是否涉嫌弒父，目前正在搜查他的手機以尋找更多證據。

安迪克1953年在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）出生，14歲時隨家人搬到西班牙定居，其後於1984年在巴塞羅那開設第一間Mango服裝店。隨後公司逐漸擴展業務，它目前在全球擁有近2,800間分店，成為歐洲最大時尚集團之一。