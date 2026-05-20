普京與26年前抱過中國男孩重逢　「您風采依舊　我變發福中年人」

俄羅斯總統普京5月19日至20日對中國進行國事訪問。這是普京第二十五次到訪中國。在此之前，俄羅斯國營傳媒發布一則「尋人啟事」，找一名普京初次訪華時抱過的中國男孩。時隔26年，在北海公園被普京抱過的彭湃20日再見普京。



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普京在人民大會堂與畢業於莫斯科國立汽車與道路交通大學的中國工程師彭湃會面。普京說：「很高興有機會和你見面，我也想藉此機會對所有媒體朋友們說『感謝』。因為他們付出了那麼大的努力，找到了你。然後我也很高興，能夠再次和你見面。這對我來講是個驚喜，也是個喜事。」

兩人的緣分始於26年前。2000年7月17日至19日，普京以俄羅斯聯邦總統身份首次出訪中國。那次訪問中，普京參觀遊覽完故宮後突然提議到北海泛舟。由於這是突發的日程安排，安保部門一時間十分緊張忙碌。當時，普京與一名叫彭湃的中國小男孩互動，這一溫馨的畫面被攝影記者拍下。

彭湃之前受訪時回憶：「那天（7月19日）上午，我們剛好在北海公園玩。突然看到湖面上很多人划船，還有人在拍照、攝像，原來是普京總統來了。」當時，一艘遊船靠岸後，普京下了船，神采奕奕、友好地向遊客揮手致意，彭湃稱，「我被爸爸放在臨近湖面的石欄杆上，跟着一起興奮地揮手」。

當時，剛讀完小學五年級的彭湃，對總統這個詞沒有太深的理解，只是揮舞着雙手，想見一見這名父親和遊客口中「很厲害的人」。爾後，已越過彭湃一行人的普京來了個90度急轉彎，穿過負責安保的武警，將彭湃從石欄杆上抱起，手搭着他的肩膀。

彭湃稱：「他親了我的額頭，還說了一句我當時聽不懂的俄語。」普京對來他說，更像一個「親切的大伯」，「在茫茫人海中被他抱起、合影，真的很幸運」。

彭湃表示，希望在見到普京總統時對他說：「您風采依舊，而我已經從當年的小男孩變成了發福的中年人。」

他還說：「那時候我只是個普通的小遊客……普京總統突然朝我走過來，把我從護欄上抱了下來……這些年，我無數次想起那個瞬間。」