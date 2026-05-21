美媒：特朗普與內塔尼亞胡就如何推進伊朗戰爭意見分歧

知情人士透露，美國總統特朗普（Donald Trump）週二與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）進行了一次氣氛緊張的通話，反映出雙方在如何推進伊朗戰爭問題上存在分歧。



美國有線電視新聞網（CNN）星期三（5月20日）引述一名美國官員報道，這並非美以領導人近日來的首次通話。兩位領導人星期天（17日）首次通話時，特朗普曾表示他可能在本周初對伊朗發動新的定點打擊。

但在首次通話約24小時後，特朗普突然宣佈，應卡塔爾、沙特阿拉伯與阿聯酋領導人請求，他決定暫緩原定週二（19日）對伊朗發動的軍事打擊。

這名美國官員和一名知情人士說，此後幾天，波斯灣國家一直與白宮和巴基斯坦的調解人保持密切聯繫，致力於制定一個能夠進一步推進外交談判的框架。

資料照片：2024年1月7日，以色列總理內塔尼亞胡在特拉維夫國防部召開每週內閣會議。（Reuters）

但持續進行的談判令內塔尼亞胡感到沮喪，他主張對伊朗採取更強硬的立場。特朗普政府官員和以色列消息人士稱，內塔尼亞胡認為拖延戰爭只會讓伊朗受益。

據透露，內塔尼亞胡週二在通話中告訴特朗普，他認為推遲對伊朗的打擊是一個錯誤決定，特朗普應繼續按計劃行事。

一名以色列官員說，雙方分歧明顯，特朗普希望看看能否達成協議，但內塔尼亞胡期待的是另一種結果。

本文獲《聯合早報》授權轉載

