紐約曼哈頓汽車起火驚現大火球　民眾倉皇逃離現場｜有片

綜合美媒報道，一輛汽車5月19日（周二）在紐約曼哈頓下城起火爆炸，濃濃的黑煙沖天而起，地點靠近華爾街著名地標銅牛雕塑（Charging Bull）。從網上的影片可見，一輛汽車突然起火，現場瞬間出現大火球和濃煙，現場的民眾倉皇逃離現場。



網上影片可見紐約曼哈頓一輛汽車起火後出現大火球：

據美國廣播公司（ABC News）報道，紐約市消防局（FDNY）表示，19日下午5時42分左右，警方和消防員接獲報案，通報百老匯街與史東街附近發生汽車起火事件。

現場影片顯示，這輛疑似屬於紐約大都會運輸署（MTA）的汽車停在路邊，隨後迅速被大火吞噬。圍觀者紛紛迅速逃離現場。

據報道，消防員在晚上7時前撲滅了火災。

事件中無人受傷。起火原因仍在調查中。

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報道指，火警發生地點靠近當地著名地標華爾街銅牛，那是位於曼哈頓區鮑林格林公園的一座銅質公牛雕塑。該銅牛原是意大利藝術家莫迪卡（Arturo Di Modica）創作的街頭藝術作品，現已成為華爾街最知名的永久地標。