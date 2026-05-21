美軍日本靶場試射海馬斯系統　日媒：將在鹿兒島臨時部署導彈裝置

據共同社5月21日報道，為配合6月至9月舉行的美日聯合軍演，美軍將在日本鹿兒島縣鹿屋市的海上自衛隊鹿屋航空基地，臨時部署中程導彈發射系統「堤豐」（Typhon missile launcher）和多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）。此舉被認為意在加強日美協作威懾力，牽制日本周邊中國的軍事活動。



美國海軍陸戰隊於20日與日本軍方密切配合，使用「海馬斯」系統試射12枚模擬彈。

美媒指，「海馬斯」具備「打了就跑」的優勢，曾用於伊拉克、阿富汗戰場及對伊朗打擊，將其部署與在日本或其他附近的島嶼上，可以打擊在台灣海峽的目標，美軍冀藉此阻止北京「攻台」的可能。

2026年4月16日，美軍在與菲律賓共同進行的實彈演習中，使用多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）發射導彈。（Getty）

報道稱，在6月下旬至7月初的「勇敢之盾」（Valiant Shield）和9月「東方之盾」（Orient Shield）的軍演結束後，相關裝備將從鹿屋基地撤走並存放於駐日美軍基地，部署期間不進行實彈射擊。

據悉，美軍去年曾在駐日美軍岩國基地（山口縣岩國市）臨時部署「堤豐」，當時遭中俄反對及當地市民抗議。