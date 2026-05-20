特朗普稱將與賴清德通話　致力應對台灣問題

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月20日向傳媒表示，他會和賴清德通話，致力應對台灣問題。



路透社指，若然成真，該通話將是一次重要的外交發展，因為自1979年美國改與北京建交以來，美國、台灣領導人就再未直接對話過。2016年12月時，特朗普曾與蔡英文通電話，特朗普當時尚未上任，為美國總統當選人。

根據報道，特朗普20日稱「我會和他（賴清德）通話…… 我和所有人通話…… 我們會致力應對台灣問題。」（I'll speak to him… I speak to everybody. ... We'll work on that, the Taiwan problem.）

美國總統特朗普2026年5月20日接受傳媒採訪（Reuters）

特朗普5月中結束訪華之旅後，他曾在接受採訪時表示「不想有人走向獨立」，被視為對台灣發出的警告，他稱美方不願遠赴9500英里（約1.5萬公里）去打仗。

他指「我們不想打仗，如果現狀保持不變，我認為中國會接受的。但我們不希望有人說：我們獨立吧，因為美國支持我們。」

賴清德5月20日主持執政兩周年記者會時，被問及若有機會與特朗普直接對話，將向對方表達什麼時，賴清德提出4點回應，包括強調台灣維持台海現狀、指中國才是區域和平穩定的破壞者，並表明希望對美軍事採購持續進行。