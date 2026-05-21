普京訪華｜中俄簽署42份文件　就「西伯利亞力量2號」達總體共識

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）5月20日在北京舉行會談。俄媒指，中俄兩國簽署42份文件，涵蓋多個領域，同時就「西伯利亞力量2號」天然氣管道專案達成總體共識。



俄衛網報道，最高層簽署的文件包括兩國關於進一步加強全面夥伴關係和戰略協作、深化睦鄰友好合作關係的聯合聲明，以及關於倡導世界多極化和新型國際關係的聯合聲明。

2026年5月20日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在北京會晤中國國家主席習近平，雙方簽署多份合作文件。（Reuters）

路透社報道，克里姆林宮表示，中俄已就「西伯利亞力量2號」管道建設路線和方式達成總體共識，管道全長2600公里，計劃每年經蒙古向中國輸送500億立方米天然氣，目前雙方仍在包括協商定價在內關鍵細節，尚未確定專案實施時間表。

報道指，目前，中俄間僅有「西伯利亞力量」一條天然氣管道，年輸氣量超380億立方米，這條管道對受制裁後失去多數歐洲客戶的俄羅斯尤為重要。