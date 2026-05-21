伊媒：巴基斯坦陸軍參謀長今赴德黑蘭 冀促成美伊諒解備忘錄
撰文：王海
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雖然美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一而再而三延後對伊朗再發動襲擊，但是美伊兩國仍未能就重開霍爾木茲海峽達成共識。據伊朗學生通訊社（ISNA）報道，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾元帥（Asim Munir）5月21日（周四）將前往德黑蘭，此行是為了協助美伊縮小分歧，並促成雙方達成正式的諒解聲明。
伊朗政府同日在網上發布影片，可見巴基斯坦內政部長納克維（Syed Mohsin Naqvi）與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在德黑蘭舉行會面，就雙邊關係及共同關心的議題進行會談。
半島電視台引述伊朗學生通訊社報道指，「伊朗方面正在討論美方提交的文本，內容涵蓋總體框架、一些細節以及作為保障的建立信任措施，現時的文本在一定程度上縮窄了雙方的分歧，但要進一步縮小分歧，華盛頓必須停止挑起戰爭的念頭。」
因此，穆尼爾此行「旨在縮小這些分歧，並促成諒解備忘錄的正式發布」。
過去有報道指，穆尼爾與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）有着良好的個人關係，亦獲得伊朗政府及革命衛隊的信任，成為協調美伊談判的重要調解人。
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