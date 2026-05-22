特朗普推遲簽署一項AI行政命令　稱訪華期間曾討論AI安全保障措施

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月21日（周四）表示，他已推遲簽署一項關於AI的行政命令，稱因為自己對其中的部分內容不滿意。特朗普亦透露，有在與中國國家主席習近平此前的會晤中，討論到AI的安全保障措施。



路透社引述消息人士報道，該命令將建立一套自願性框架，讓AI開發商者能在相關模型正式向公眾發布之前，先與美國政府進行接觸與溝通。

圖為2026年5月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見記者。（Reuters）

特朗普也計劃指示美國政府運用先進模型，來強化政府系統的網絡安全防禦，以及銀行、醫院等對國家經濟至關重要產業所擁有的網絡系統。

美國政府與民間企業對於強大新型AI系統所帶來的網絡安全風險，憂慮正日益升高，其中包括Anthropic的Mythos。Anthropic曾警告，Mythos可能會大幅提升複雜網絡攻擊的能力。但網絡安全專家則向《路透》表示，黑客攻擊的擔憂有被誇大。