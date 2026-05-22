巴基斯坦總理就中巴建交75周年發表書面致辭　讚賞兩國多領域合作

巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）5月21日就中巴建交75周年發表書面致辭，表示巴方高度讚賞中國和巴基斯坦在多領域開展的合作，亦指雙方全天候戰略合作夥伴關係，將繼續成為促進區域穩定和國際合作的積極力量。應國務院總理李強邀請，夏巴茲將於5月23日至26日對中國進行正式訪問。



夏巴茲稱，巴基斯坦人民最尊敬、最喜愛中國人民。自1951年5月21日建交以來，巴中友好關係逐步發展為全天候戰略合作夥伴關係。巴中雙邊關係建立在相互信任、主權平等以及對和平與發展的共同追求之上，在風雲變幻的國際環境下內涵和戰略意義不斷深化。

2026年3月31日，中國外長王毅（右）與巴基斯坦副總理兼外長達爾（Mohammad Ishaq Dar，左）在北京舉行會面。（Reuters）

夏巴茲強調，巴方高度讚賞中國在經濟發展、科技進步、減貧和全球互聯互通方面取得的突出成就。中國的進步和變革激勵着廣大發展中國家，並為全球和平與繁榮作出重要貢獻。巴基斯坦堅定奉行一個中國原則，將繼續在涉及中國核心利益的問題上支持中國。

夏巴茲表示，巴方高度讚賞中國同巴基斯坦在多領域開展的合作。中國大力支持巴基斯坦社會經濟發展和國家優先事項。中巴經濟走廊作為共建「一帶一路」倡議的旗艦項目，為巴基斯坦的基礎設施建設、能源安全、產業合作和區域互聯互通作出巨大貢獻。巴方將繼續堅定致力於中巴經濟走廊進入下一階段的高質量發展，更加重視工業、農業、信息技術、綠色發展等領域雙邊合作。

2024年10月14日，國務院總理李強和巴基斯坦總理謝夏巴茲（Shahbaz Sharif）為瓜達爾新國際機場（New Gwadar International Airport）竣工舉行揭牌儀式。（Prime Minister's House/Handout via REUTERS）

夏巴茲指，巴方樂見巴中合作不斷向數字經濟、航天、教育、文化等新領域拓展。從喀喇崑崙公路到太空合作，巴中友誼表明持久的戰略信任可以轉化為兩國富有成果的共同進步與繁榮。

夏巴茲還強調，在全球不確定性加劇之際，巴中兩國始終堅持多邊主義、和平共處和包容性發展。兩國全天候戰略合作夥伴關係將繼續成為促進區域穩定發展和國際合作的積極力量。