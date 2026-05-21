特朗普：談判進入最後階段　伊朗須100%正確回覆　否則或重啟戰爭

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於5月20日表示，美國可能需要向伊朗發動更猛烈的打擊，但將先觀察是否能夠達成協議。他表示，談判已進入最後階段，但警告除非伊朗願就核問題達成協議，否則將面臨更多打擊，「我們將採取一些不太友善措施，但希望這種情況不會發生。」他又稱，不急於達成協議，將等待幾天讓伊朗回應，如果沒有得到伊朗的正確答案，事情會迅速發展，「我需要伊朗提供完全100%的好答案。」



2026年5月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席海岸防衛隊學院（U.S. Coast Guard Academy）的畢業典禮。（Reuters）

特朗普出席美國海岸防衛隊學院（U.S. Coast Guard Academy.）的畢業典禮，於發表演講時稱，「我們已經狠狠打擊了他們（伊朗），我們可能不得不採取更嚴厲的打擊，但也可能不會」。

他重申，絕對不會讓伊朗擁有核武。目前，伊朗已基本喪失軍事實力，唯一問題是伊朗會否簽署協議，抑或最終由美國是重啟戰事，「我們拭目以待」。

特朗普同日向記者稱，美國和伊朗正處於不是達成協議，就是重啟戰爭的「臨界點」。他表示，「如果我們得不到正確的答案，事情會迅速發展。我們必須找到正確的答案，必須是100%好的答案。」他將等待「幾天時間」讓伊朗回覆。

他表示，「希望雙方能夠達成一項對所有人都有利的協議，但我不知道……如果我能通過等待幾天來避免人們喪命，我認為這是一件好事。」