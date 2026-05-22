特朗普簽行政令嚴查非美籍人員在美銀行業務　逃薪資稅等列警示

美國總統特朗普（Donald Trump）5月19日（周二）簽署一項行政命令，要求對非美籍人員的銀行業務進行更嚴格審查。該項指令的範圍較財政部先前提出的提案收窄，提案此前曾要求銀行收集客戶公民身分資訊。



路透社報道，最新命令並未要求收集公民身分資料，但該命令指示財政部長向銀行發布一份指引，要求其識別與以下行為相關的警示訊號，包括逃避薪資稅、隱瞞帳戶真正持有人、帳外薪資支付、勞工販運，以及在未能證明於美國合法居留的情況下，利用個人納稅人識別號碼（ITIN）開設帳戶或取得信貸。

波士頓的一家美國銀行（Bank of America）分行使用自動櫃員機。（Reuters）

銀行認為核查所有現有客戶的移民身分和公民身分將是一項極為繁重且幾乎不可能的任務。行業協會解釋稱，這樣的命令可能導致數百萬客戶失去銀行帳戶，並降低美國民眾獲得金融服務的管道。

最新命令中列舉的危險信號亦包括：以空殼公司名義開設的帳戶、利用特定平台掩蓋工資支付，以及重複提領現金。此外，如果使用個人納稅識別號碼 (ITIN) 時未同時提供社會安全號碼或工作簽證，也應引起警惕。

2023年7月18日，人們走過紐約美國銀行（Bank of America）總部前。（Getty）

白宮還表示，財政部和監管機構應提出修改《銀行保密法》的建議，以便更容易取得客戶資訊，並特別指出外國領事館發出的文件具有風險。