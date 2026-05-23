暴雨侵襲紐約引發水浸　女子落車遭洪水沖走幸獲救助｜有片

近日，美國紐約遭受暴雨襲擊，引發洪水。



美媒當地時間5月21日發布的一則影片顯示，一名女子下巴士後被洪水沖走。

媒體發佈的另一則影片顯示，洪水已深及行人膝蓋。

2026年5月21日，美國紐約遭受暴雨襲擊，引發洪水，圖為洪水已深及一名女子膝蓋。（網絡圖片）

當地時間5月21日，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）表示，5月20日晚間的暴雨導致布魯克林區和皇后區部分地區被淹，降雨量之大讓城市排水系統不堪重負。

據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，當地時間5月21日，曼達尼在霍利斯（Hollis）視察，他表示，排水系統的設計處理能力為每小時兩英寸（約5厘米），而該地區實際降雨量似乎遠超這一標準。

報道稱，暴雨和大風之後，當地居民不得不面對被淹的街道以及房屋和車輛的損壞。當地時間5月21日，霍利斯的居民一整天都在清理被淹的地下室、浸泡在水中的汽車以及倒下的樹木。

曼達尼稱，如果居民撥打311報告地下室和街道被淹或者下水道倒灌等問題，市政府將設法提供幫助。

與當地居民交談後，曼達尼指出，一些人對夏季感到恐懼，因為夏季通常會伴隨著暴風雨。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

