李顯龍：中國正逐步追趕美國　美國視中國為接近同等實力對手

中美元首峰會5月14至15日舉行，正在中國訪問的新加坡國務資政李顯龍表示，中美雙方都對峰會給出積極評價，但這一正面基調能否維持，並在未來三到五年支撐兩國關係的發展，仍有待觀察。



李顯龍5月22日（周五）在上海接受新加坡媒體總結訪問時，提出他對中美關係變化和走勢的看法。

2026年5月22日，上海市長龔正（右）與到訪的新加坡國務資政李顯龍（左）舉行會面。（X@leehsienloong）

過去幾年，李顯龍曾在多個公開場合闡述，希望中美能達成「權宜妥協」（modus vivendi），即在某些領域保持競爭，同時不讓競爭關係破壞其他領域的合作。

中美元首上周在北京會面後，雙方同意將構建「建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位。其中，中國將穩定定義為「競爭有度、分歧可控」，美國則強調公平與互惠。

李資政回答《聯合早報》關於中美關係新定位的提問時說，從新聞和雙方通報的信息來看，兩國對這次峰會都給出積極評價，峰會在所涵蓋的領域似乎也進展順利。

「不過，中美關係有很長的歷史，過去一年也經歷了相當大的起伏。因此仍需要觀察，這次峰會釋放的正面基調能否持續下去，並如雙方所希望的那樣，在未來三到五年內支撐中美關係的發展。」

2026年5月14日，中國北京，美國總統特朗普（Donald Trump）抵達人民大會堂前，中國人民解放軍士兵舉起美國國旗和中國國旗，參加歡迎儀式。（Reuters）

他說，如果正面基調能持續，那將意味着某種程度的穩定，特別是貿易領域可避免摩擦進一步升級；但如果做不到，未來中美關係會往哪個方向發展，就很難預測。

即便貿易關係能穩定下來，李資政認為，中美之間的問題依然長期而複雜，並不會輕易消失，「中國人有句話說，『冰凍三尺，非一日之寒』」。

他接着說，從一年的時間看，中美關係經歷了劇烈波動。但從20年的視角來看，雙方力量對比一直在變化，中國正在逐步追趕美國。美國將中國視為至少是「接近同等實力的競爭者」（near-peer competitor），有時甚至是「接近同等實力的對手」（near-peer rival），也有一些美國人視中國為「潛在未來威脅」。

李顯龍認為，這樣的認知在美國非常深刻，並不只是某一個政黨的看法，而是廣泛存在於美國的知識界、政界，以及國會兩黨之中。

據他的觀察，中國同時存在一種很深的擔憂，認為美國可能希望確保中國永遠無法趕上美國、要把中國壓制住。美國人也聽到中國多次表明，「發展權」是中國的紅線。

李顯龍說，這些矛盾並不容易調和。他希望雙方能夠妥善管理這些矛盾，把競爭控制在一定範圍內。首先，不要演變成公開衝突；其次，在絕對需要合作的領域，雙方仍然能夠合作。

不過，他認為問題在於，中美要建立互信非常困難，因為如果整體缺乏互信，就很難單獨劃出某個領域保持互信，而在其他領域繼續對立。

2026年5月19日，廣西壯族自治區委員會書記陳剛（右）與到訪的新加坡國務資政李顯龍（左）舉行會面。（X@leehsienloong）

李顯龍指：「我非常希望這次峰會釋放出的正面信號能夠持續和深化，但最終如何發展，還需要時間觀察。從新加坡的角度來看，我們希望中美緊張關係能夠有所緩和，因為穩定的中美關係，是世界穩定最重要的事情之一。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

