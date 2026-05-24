5意大利人馬爾代夫潛水亡　搜救團隊推測「轉錯彎」後陷恐慌喪命

5名意大利人5月14日到馬爾代夫水底下50米的洞穴潛水，不幸發生意外身亡。目前，外界對這宗慘劇的成因仍眾說紛紜，有份參與搜救行動的「潛水員警報網絡歐洲」（DAN Europe）推測，5人可能因為「轉錯彎」而找不到出口，在恐慌之下加速耗盡氧氣身亡。



意媒指出，5人受困的洞穴系統包含3個洞室，第一洞室和第二洞室之間有一條長約30米、寬約3米的通道。在進入第二洞室後，會以為剛才游過來的路徑消失了，因為從第二洞室內部往後看，返回第一洞室的通道似乎是被沙堆擋住。但如果抬頭細看，就能看見沙堆正上方還有通往第三洞室的路徑，只不過第三洞室是死路，沒有對外出口。

DAN Europe推測，5名意大利潛水員可能意外進入第三洞室，在發現「沒有出口」後立即陷入恐慌，最終耗盡氧氣。該組織行政總裁Laura Marroni說，「假如5人拐錯彎，要回去就會非常複雜，尤其在氧氣供應不足的情況下。」

2026年5月19日，馬爾代夫近日有意大利遊客水肺潛水發生致命意外，包括5名旅客和1名搜救人員共6人喪命，為該國迄今最致命的潛水事故。圖為3名遇害旅客Giorgia Sommacal（左）、其母親Monica Montefalcone（中）和Muriel Oddenino（右）。

Marroni進一步解釋，5人所使用的是12公升標準氧氣瓶，並不適用於水下超過30米的潛水，而這可能是讓他們在發現出錯時，幾乎沒有多餘時間折返，「他們意識到走錯路，退回去之後沒剩多少氧氣，這會讓人非常害怕，然後你會加速呼吸，然後氧氣變得更少。」