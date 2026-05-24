紐時：馬斯克隨特朗普訪華　冀解開30億美元太陽能設備輸美禁令

消息人士透露，美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）本月隨美國總統特朗普（Donald Trump）訪華，旨在應對中國官方封殺蘇州邁為科技向特斯拉出口價值近30億美元（約235億港元）的高階太陽能設備。馬斯克此行希望解開這項出口禁令，但目前仍無成功跡象。



《紐約時報》上個星期五（5月22日）引述不願公開身份的知情人士透露，最近幾周，中國政府阻止了中國供應商蘇州邁為科技向特斯拉出口高端太陽能製造設備。

作為其太陽能和儲能業務的一部分，特斯拉一直希望從蘇州邁為購買價值近30億美元的製造設備，生產能夠進一步推動向可持續能源過渡的產品，併為美國帶來約100吉瓦的太陽能產能。

特斯拉在中國也有重大的商業利益，其上海工廠是該公司最大的工廠。但該人士表示，馬斯克訪問中國是希望解封這些太陽能製造設備的出口; 目前還沒有跡象表明他的努力取得了成功。

馬斯克和特斯拉沒有回應置評請求。

中國駐華盛頓大使館發言人表示，不瞭解具體情況，但只要遵守法律法規，中國歡迎外國企業來華開展業務。

Tesla標誌（GettyImages）

另一方面，隨特朗普訪華的其他公司也有各自的抱怨。

總部位於賓州的半導體大廠高意（Coherent），最近在中國，拿不到製造數據中心光子晶片不可或缺的磷化銦（Indium phosphide）。AI霸主英偉達同樣遭殃，即使美國政府今年初已放行英偉達向阿里巴巴、騰訊與位元組跳動售賣H200晶片，但中國官方至今尚未批准採購案。

因擔心人工智慧專業技術流出，中國也已下令同樣在代表團中的臉書母公司Meta，取消對人工智慧（AI）公司Manus的收購。

中國政府還認定，代表團中的半導體製造商美光（Micron Technology）生產的產品存在安全風險，意味着美光不能向從事關鍵基礎設施的特定中國公司銷售產品。

代表團中的另一家公司、全球規模最大資產管理集團貝萊德（BlackRock），則因試圖收購長江和記旗下的數十個港口而面臨中國政府反對。

和許多製造商一樣，通用電氣航空航太也面臨獲取發動機所需稀土元素的困難。隨着中國對特朗普去年的關稅政策進行反制，農產品貿易、食品加工及肉類供應商嘉吉（Cargill）和其他農業公司的對華銷售也受到了衝擊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

