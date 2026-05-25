俄羅斯大規模空襲基輔釀4死近百傷　當地商場地鐵等建築陷火海

路透社報道，俄羅斯5月24日對烏克蘭首都基輔及其周邊地區發動大規模空襲，共發射90枚飛彈及600架無人機，造成全國至少4人死亡、近百人受傷，首都基輔為主要攻擊目標。烏方稱其防空系統摧毀及干擾了其中549架無人機與55枚飛彈。基輔多處住宅與商業區受到波及，烏克蘭內閣大樓及外交部建築亦遭輕微破壞，此外地鐵站、商場周邊遭破壞起火，切爾諾貝爾核災博物館亦受損。



據烏克蘭軍方通報，此次攻擊從空中、海上和地面發射的導彈，包括「榛樹導彈（Oreshnik）」、「伊斯坎德爾（Iskander）」「匕首（Kinzhal）」、「鋯石 (Zircon)」多款彈道導彈。

據烏克蘭空軍稱，俄羅斯導彈似乎是奧雷什尼克高超音速彈道導彈，在俄羅斯襲擊烏克蘭期間在烏克蘭基輔的俄羅斯導彈和無人機襲擊中飛行，此螢幕截圖取自2026年5月24日的影片。（Reuters）

俄羅斯國防部聲明稱，此次大規模打擊是為回應烏克蘭對俄羅斯佔領的烏東地區民用基礎設施的「恐怖攻擊」。此前，烏克蘭對盧甘斯克州的襲擊據報導致至少18人死亡。烏克蘭總統澤連斯基譴責俄羅斯攻擊民用及文化設施，包括切爾諾貝爾博物館逾40%館藏被毀。

澤倫斯基表示，「是俄羅斯發動這場戰爭，因此不存在誰先誰後的問題，最重要的是我們攻擊的是軍事設施，但俄方攻擊時，他們便殺害平民，這並不是前線。」