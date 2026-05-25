伊波拉｜世衛：民主剛果220人疑因感染亡　疫情蔓延超出應對速度

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於5月25日表示，剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）的伊波拉（Ebola）疫情持續擴大，已報告超過900宗疑似病例，累計有220宗死亡疑因感染造成。另有101宗確診，當中10人死亡。



2026年5月24日，剛果民主共和國（DR Congo）的伊圖里省（Ituri）爆發伊波拉（Ebola）疫情，身穿防護服的紅十字會工作人員，在收殮一名死者遺體前，為其房屋進行消毒。（Reuters）

譚德塞在關於疫情的線上會議稱，由於病例遲被發現， 防疫人員只能「拚命追趕」以阻止疫情擴散。儘管世衛正緊急擴大應對行動，但目前疫情蔓延速度，仍快於應對速度。他坦言，未來情況可能會進一步惡化。

由於民主剛果的疫情重災區——伊圖里省（Ituri）和北基伍省（North Kivu）局勢不安全，加上今次爆發的本迪布焦型（Bundibugyo）病毒株，目前仍未有已獲批的針對性疫苗，以及其他一些因素影響，令防控疫情工作更加複雜。

2026年5月21日，剛果民主共和國伊圖裡省（Ituri ），紅十字會工作人員列隊在魯瓦姆帕拉綜合醫院進行消毒，準備處理一名死於伊波拉病毒的病人遺體。（Reuters）

譚德塞將赴民主剛果視察

譚德塞表示，他預定26日前往民主剛果視察，世衛另一位專責應對突發公共衛生事件的高級官員也將同行。

世衛已於17日宣布，於民主剛果和烏幹達出現的伊波拉疫情，被列為構成「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）。該組織22日表示，今輪疫情在民主剛果國家層面的風險水平「非常高」，在地區層面的風險水平為「高」，在全球層面的風險水平則為「低」。