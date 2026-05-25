伊波拉｜世衛：民主剛果220人疑因感染亡 疫情蔓延超出應對速度
撰文：蕭通
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世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於5月25日表示，剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）的伊波拉（Ebola）疫情持續擴大，已報告超過900宗疑似病例，累計有220宗死亡疑因感染造成。另有101宗確診，當中10人死亡。
譚德塞在關於疫情的線上會議稱，由於病例遲被發現， 防疫人員只能「拚命追趕」以阻止疫情擴散。儘管世衛正緊急擴大應對行動，但目前疫情蔓延速度，仍快於應對速度。他坦言，未來情況可能會進一步惡化。
由於民主剛果的疫情重災區——伊圖里省（Ituri）和北基伍省（North Kivu）局勢不安全，加上今次爆發的本迪布焦型（Bundibugyo）病毒株，目前仍未有已獲批的針對性疫苗，以及其他一些因素影響，令防控疫情工作更加複雜。
譚德塞將赴民主剛果視察
譚德塞表示，他預定26日前往民主剛果視察，世衛另一位專責應對突發公共衛生事件的高級官員也將同行。
世衛已於17日宣布，於民主剛果和烏幹達出現的伊波拉疫情，被列為構成「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）。該組織22日表示，今輪疫情在民主剛果國家層面的風險水平「非常高」，在地區層面的風險水平為「高」，在全球層面的風險水平則為「低」。
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