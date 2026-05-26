伊波拉｜民主剛果疫情蔓延　青年闖醫院搶親人遺體　期間傳槍聲

剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果或剛果金）的伊波拉（Ebola）疫情持續擴大，政府實施多項防疫限制，包括改由政府負責埋葬染疫或疑似染疫死者遺體的工作，引發民眾的不滿。數名青年5月24日闖入該國東部一間收治伊波拉病人的醫院，要求醫護人員交出其親人遺體的遺體，期間一度傳出槍聲。



美媒報道，涉事的蒙布瓦盧綜合醫院（Mongbwalu General Hospital）位於疫情重災區伊圖里省（Ituri）。醫務負責人Richard Lokudu表示，闖入醫院的青年當時要求醫護人員將其兩名親人的遺體交給他們，期間現場槍聲大作，醫護人員在混亂中疏散院內人員。

2026年5月23日，剛果民主共和國伊圖里省蒙布瓦盧（Mongbwalu），蒙布瓦盧綜合醫院醫務負責人Richard Lokudu正接受路透社訪問。該醫院負責收治伊波拉病人。（Reuters）

Richard Lokudu透露，醫院隨後已進入全面戒備狀態，惟未進一步透露事件有否造成死傷等具體細節。

該事件已是當地一週內針對醫療機構的第三次攻擊，該國此前有民眾被禁止領回一名疑似染疫而死亡的親人遺體後，一間伊波拉治療中心於21日遭放火燒毀；位於伊圖里省、為疑似和確診伊波拉病人設立的帳篷於兩日後也遭到一群居民襲擊焚毀。

2026年5月23日，剛果民主共和國伊圖里省蒙布瓦盧（Mongbwalu），一輛救護車停在負責收治伊波拉病人的蒙布瓦盧綜合醫院外。（Reuters）

報道指，由於染疫而亡的死者遺體仍可能具有高度傳染性，當人們準備埋葬遺體和聚集舉行葬禮時，會導致病毒進一步傳播。因此，政府才對相關葬禮行為施加限制，但此舉卻衝擊到當地的傳統喪葬習俗，而引發民眾的不滿。