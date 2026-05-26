美國去年國際旅客創20年新低　美媒：影響國際形象、軟實力和經濟

美國2025年的數據顯示，該國國際旅客人數較前一年減少400萬人，下跌5.5%；如果不計算2020年新冠疫情衝擊的話，更創下20年來最大單年跌幅，甚至超過2008年全球金融危機時期。此外，去年赴美外國旅客總消費額也減少超過80億美元（約627億港元）。有美媒認為，國際旅客下滑不但衝擊服務業與旅遊業，同時影響美國的國際形象、軟實力以至整體經濟。



美媒的報道指，去年美國國際旅客的減少並非因為疫情或經濟崩盤等原因，而是與美國國內政治與政策氛圍有關。有旅客認為，美國總統特朗普（Donald Trump）的政治修辭，以及該國與全球多國的貿易與外交衝突、實際軍事戰事等政策問題，才是他們避開赴美的主要原因。

哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）國土安全計畫負責人Juliette Kayyem表示，「美國曾是各國想效仿的國家，如今這種敘事已不存在」。她指，美國軟實力正逐漸減弱，外界如今接收到的訊息包括有，政府失能、美國移民暨海關執法局（ICE）突襲執法，以及犯罪問題頻傳等。

圖為2026年5月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見記者。（Reuters）

除觀感因素外，赴美旅遊也面臨實着際障礙，包括擬議中的250美元「簽證誠信費」、中東戰事推升航空燃油價格，以及美國國家旅遊推廣機構預算遭削減等。

世界旅遊觀光協會（World Travel and Tourism Council）估算，美國去年國際旅遊收入減少84億美元（約658億港元）；旅遊經濟公司則估算，假如與原先的預期成長相比，損失或高達250億美元（約1959億港元）。相較之下，去年全球國際旅遊人次較前一年增加8000萬人，這反映了美國的旅遊業表現份屬例外情況。