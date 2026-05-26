中國和巴基斯坦發聯合聲明　稱願為恢復中東和平作出積極貢獻

新華社報道，中國和巴基斯坦5月26日發布十八點聯合聲明如下：



一、應中華人民共和國國務院總理李強邀請，巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）5月23日至26日對中國進行正式訪問。

訪問期間，中國國家主席習近平會見夏巴茲，國務院總理李強同夏巴茲會談。雙方在親切友好的氣氛中，就加深中巴全天候戰略合作夥伴關係及共同關心的國際和地區問題達成新的廣泛共識。夏巴茲出席中巴建交75周年紀念活動，並成功訪問浙江省杭州市。

二、雙方一致認為，中巴傳統友誼由兩國老一輩領導人親手締造，是兩國和兩國人民的寶貴財富和戰略資產。建交75年來，無論國際和地區形勢如何變化，中巴友誼始終堅如磐石，中巴兩國始終堅定相互信任、相互尊重、相互支持，患難與共、風雨同舟。百年變局加速演進，中巴全天候戰略合作夥伴關係更具戰略價值和時代價值。中巴兩國將加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體，為構建周邊命運共同體作出示範。

三、雙方決心堅定不移維護和發展中巴關係，保持高層交往，落實好《中華人民共和國政府和巴基斯坦伊斯蘭共和國政府關於構建新時代更加緊密的中巴命運共同體行動計劃（2025－2029年）》，加深互信、務實合作、防務和安全合作，就國際和地區問題保持密切協調，使中巴關係更好造福兩國人民，為促進地區和世界和平、穩定與繁榮貢獻力量。

巴方高度重視並支持習近平提出的構建人類命運共同體理念以及全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議和全球治理倡議。

四、雙方高度評價巴基斯坦總統扎爾達里（Asif Ali Zardari）2026年4月底5月初成功訪問中國湖南省、海南省，巴基斯坦國民議會議長薩迪克（Ayaz Sadiq）2026年1月成功訪華。雙方歡迎2026年1月第七次中巴外長戰略對話和5月中巴政黨論壇暨中巴經濟走廊政黨共商機制會議成功舉行。巴方感謝中國全國人大常委會副委員長蔡達峰於2026年5月率團訪巴並出席巴方舉辦的中巴建交75周年紀念活動。雙方同意加強戰略溝通和各層級交往，增進政治互信，共同維護中巴關係發展方向。

五、雙方重申堅定支持維護彼此核心利益。雙方強調聯合國大會第2758號決議權威性不容質疑和挑戰。巴方重申堅定恪守一個中國原則，認為台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分、台灣問題是中國核心利益中的核心，堅定支持中方為實現國家統一所作的一切努力，堅決反對任何形式的「台獨」。巴方支持中國在涉疆、涉藏、涉港、南海等問題上正義立場。中方重申堅定支持巴方捍衛國家主權、獨立和領土完整，堅定支持巴方為維護國家安全穩定、發展繁榮所作努力。

六、巴方祝賀中方圓滿完成「十四五」的戰略目標，實現「十五五」順利開局。中方祝賀巴基斯坦領導人以國家經濟轉型計劃（2024－2029年）為中心，帶領國家實現宏觀經濟穩定。雙方同意高質量共建「一帶一路」，舉行中巴經濟走廊聯委會會議，推動中巴經濟走廊「2.0升級版」高質量發展。雙方同意有序分段推進喀喇崑崙公路二期（塔科特至雷克特段）改線項目。釋放瓜達爾港潛力，打造地區互聯互通樞紐。用好紅其拉甫口岸，加強中巴陸路聯通。雙方歡迎第三方根據中巴兩國商定的模式參與中巴經濟走廊建設。

七、雙方同意因地制宜推進產業園區建設，在紡織、家電等領域打造產業合作示範項目。雙方積極評價2026年1月中巴礦業全價值鏈合作論壇成功舉行，同意有序推動兩國礦業和油氣勘探開發合作。

八、雙方祝賀巴基斯坦1000名青年農業技術人員在華培訓項目順利完成，巴方感謝中國陝西省、湖北省、四川省、海南省給予的大力支持。中方同意通過多種方式幫助巴方提升農業生產水平，鼓勵中資企業在巴開展農業投資合作，推動更多巴基斯坦優質農產品輸華准入。

九、雙方同意挖掘經貿、能源、數字經濟、金融、科技創新、人工智能、信息通信、水利、海洋等領域合作潛力，加強人才培養，協商推進貿易自由化，共同維護產業鏈供應鏈穩定安全。巴方讚賞中方「魚漁並授」合作理念，雙方願在基礎設施、農業、教育、醫療等領域實施更多「小而美」民生項目。中方將繼續落實好2025－2029年向巴方提供3000個研修培訓名額計劃。雙方將落實教育、文化合作交流執行計劃，擴大友好省市間合作。中方歡迎2名巴基斯坦航天員來華培訓，期待巴基斯坦航天員早日成為首位進入中國空間站的外籍航天員。雙方將繼續以和平、互利方式深化空間合作。

圖為2026年5月25日，中國國務院總理李強與到訪中國的巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）會面。（中國外交部圖片）

十、中方願同巴方深入落實全球安全倡議，建立中巴安全夥伴關係，持續開展雙多邊反恐合作，加強兩軍合作，為促進地區和平穩定進一步發揮積極作用。巴方將有針對性強化安全措施和安保合作，確保在巴中國人員、項目和機構安全。中方支持巴方繼續堅定反恐。雙方呼籲國際社會加強反恐合作，重申堅決反對在反恐問題上採取雙重標準，反對把反恐問題政治化、工具化。

十一、雙方堅定捍衛以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，致力於推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

十二、雙方一致認為，要堅定維護二戰勝利成果，反對任何法西斯主義、軍國主義捲土重來的圖謀，支持《開羅宣言》《波茨坦公告》等相關國際法文件和原則確立的戰後國際秩序、維護世界和平與安全、維護歷史真相和國際正義。

十三、巴方支持中方倡議成立世界人工智能合作組織，認為這是促進人工智能向善普惠發展的實際行動，將同中方共同推進人工智能全球治理和國際合作。

十四、雙方重申維護南亞和平穩定、通過對話和外交方式解決所有未決爭議的重要性，反對任何單邊行動。巴方向中方介紹查謨和克什米爾地區最新形勢。中方重申，克什米爾問題是歷史遺留下來的爭議，應根據聯合國憲章、聯合國安理會有關決議以及相關雙邊協定，通過和平方式妥善解決。

雙方願以平等互利原則開展跨境水資源合作，重申維護國際和地區安全穩定的重要性。

中方重申支持巴方擔任上海合作組織下任輪值主席國以及2025－2026年聯合國安理會非常任理事國，進一步深化兩國在多邊場合協調協作。中方讚賞巴方於2025年7月擔任安理會輪值主席時提出關於通過多邊主義、和平解決爭端、促進地區合作的決議。

十五、巴方支持習近平就維護和促進中東和平穩定提出4點主張。中方讚賞巴方促成美伊臨時停火併主辦伊斯蘭堡會談。雙方重申關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議，願繼續為早日恢復中東地區和平穩定作出積極貢獻。

十六、巴方積極評價2026年4月中國－阿富汗－巴基斯坦三方烏魯木齊非正式會晤，歡迎中方為巴阿雙方溝通提供對話平台。雙方同意在阿富汗問題上保持密切溝通協作。雙方強調不允許包括「巴塔」「東伊運」等在內的任何個人、團體和政黨利用相關領土損害和威脅地區安全與利益，從事恐怖主義行為和活動。

十七、訪問期間，雙方簽署多個領域合作文件。

十八、在中巴建交75周年之際，夏巴茲感謝中華人民共和國政府和人民對他本人及巴基斯坦代表團的熱情友好接待。