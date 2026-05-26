伊波拉｜民主剛果防疫遇阻　醫療設施屢遭襲　25名病人趁亂出逃

剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果或剛果金）的伊波拉（Ebola）疫情持續擴大，世界衛生組織（WHO）列為「國際關注的突發公共衛生事件」。目前疑似個案累計逾900宗、確診病例101宗，累計220宗疑似因伊波拉疫情而死亡的個案，且因檢測延遲、人為干擾等問題，防疫工作陷入被動。



疫情起源地伊圖里省（Ituri）已發生至少三宗襲擊醫院事件，當地蒙布瓦盧綜合醫院（Mongbwalu General Hospital）上周末連續遇襲，先後有25名疑似染疫的病人趁亂逃離，目前其中4人的檢測結果出爐，1人證實確診，其流落社區形成隱性傳播風險；另有一名重病的疑似患者在逃離過程中死亡。

2026年5月23日，剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果或剛果金）伊圖里省（Ituri）的蒙布瓦盧綜合醫院（Mongbwalu General Hospital）遇襲，不明人士燒毀隔離帳篷，為防疫工作增大難度。（Reuters）

衝突主因是部份民眾否認疫情存在，部份死者家屬又不滿防疫單位禁止家屬自行安葬遺體，一些抗議行動更是遭地方勢力煽動。有當地醫院的醫療總監指「民眾中存在否認這種疾病的人，有些人甚至想要認領疑似或確診個案的遺體。」

當地民眾對官方及外部防疫資源質疑深重，加上過往疫情曾發生武裝組織擾亂防疫、襲擊醫護事件等，民眾的歷史積怨持續加劇防控難度。

目前疫情擴散至多個省份，且跨境傳入烏干達，該國已累計7宗確診病例。多重亂象疊加下，伊波拉病毒的社區傳播與跨境擴散風險持續升高。