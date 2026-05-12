白宮：特朗普5.26接受年度體檢　外界關注其健康狀況

美國白宮5月11日（周一）宣布，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於26日在華特·里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受年度身體檢查。



據路透社報道，特朗普今年6月14日將年滿80歲，他的健康狀況一直備受外界關注。

自2025年1月回歸白宮以來，他一直行程繁忙，經常利用周末時間在佛羅里達州和維珍尼亞州的高爾夫俱樂部打球。

特朗普曾表示，他在2025年10月前往華特·里德國家軍事醫療中心期間接受了電腦斷層掃描（CT Scan），以排除心血管疾病，並表示檢查結果顯示一切正常。惟他後來表示後悔向外界披露了這次掃描結果，因為這引發了外界對他健康狀況的猜測。

最近，一些照片顯示他雙手出現瘀傷或變色，引發了更多疑問。

特朗普亦曾被媒體拍到在開會期間打瞌睡，令外界對他是否有足夠精力應付總統工作提出質疑。

2026年5月11日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室出席一場孕婦健康活動。（Reuters）

白宮表示，特朗普還將利用這次訪問的機會會見該軍事醫院的軍人和工作人員。