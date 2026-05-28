美國重啟對伊朗空襲　特朗普反對中俄接收伊方濃縮鈾庫存

美媒5月27日引述一名美方官員報道，美軍在伊朗境內發動新一輪空襲，目標是對美軍和商業航運構成威脅的地點。另根據伊朗半官方的法爾斯通訊社報道，在戰略港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）以東地區聽到三聲爆炸。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日表示，不會滿足於看到俄羅斯或中國接收伊朗的高濃縮鈾庫存，並堅稱在伊朗履行其承諾之前，不會討論向伊方提供財政援助的問題。



特朗普指不會接受讓中國或俄羅斯接收伊朗的濃縮鈾庫存：

據美媒報道，上述言論表明，特朗普在與伊朗持續談判的兩個關鍵議題上採取更強硬的立場。

特朗普在白宮召開內閣會議期間，被問到是否可以接受讓莫斯科或北京接收目前據信深埋在伊朗國內地下的濃縮鈾時，特朗普表示：「不，我不會感到安心。」

本週較早時候，特朗普曾表示，他願意接受「（在伊朗境內）就地銷毀或在其他可接受的地點銷毀」這些濃縮鈾，但並未提供任何細節。

特朗普27日的言論似乎表明，他不願放鬆對伊朗的經濟施壓，而伊朗一直尋求以此作為達成協議的一部分。

2026年5月27日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行內閣會議時用手指向某人。（Reuters）

特朗普強調：「我們不會談放寬制裁或提供資金。不制裁，不給錢，什麼都不給。我們控制着他們聲稱屬於他們的資金。我們將繼續控制這些資金，當他們行為得當、做正確的事時，我們會讓他們拿回他們的錢，但現在我們不會這樣做。」