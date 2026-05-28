伊朗反擊襲美國空軍基地　警告任何侵略將招致猛烈回擊

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報道，伊朗革命衛隊（IRGC）5月28日表示在當地時間凌晨4時50分左右襲擊美國一個空軍基地，以報復美軍對伊朗南部城市阿巴斯港（Bandar Abbas）的最新襲擊。



伊朗媒體稱28日凌晨約1時30分阿巴斯港以東傳出三聲爆炸聲，阿巴斯港的防空系統啟動，開火數分鐘。伊朗革命衛隊沒有通報具體襲擊美國哪個基地，但警告美軍稱未來任何的「侵略」都會招來「更強烈」的反擊，且相關責任在於「侵略者」。

與此同時，中東國家科威特軍方表示，稱其防空系統正在攔截「敵對」的無人機和導彈，但沒有說明襲擊的來源。

圖為2026年5月22日，在伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）的海灘，可見到霍爾木茲海峽上的船隻。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

美軍25日以確保霍爾木茲海峽暢通為由，在伊朗南部發起空襲，打擊布雷船與導彈發射設施，當天的阿巴斯港也傳來三聲爆炸聲。隨後，伊朗稱運用新型防空系統擊落一架美軍MQ9「死神」無人機。