貝索斯Blue Origin火箭發射台測試爆炸　現場傳出超大火球｜有片

5月28日晚上，美國藍色起源（Blue Origin）公司旗下一枚「新格倫」（New Glenn）火箭在佛羅里達州卡納維拉角（Cape Canaveral）的發射台進行測試時發生爆炸，現場傳出熊熊烈火。



據《哥倫比亞廣播公司》（CBS）報道，爆炸發生在美東時間晚上9時左右。藍色起源公司表示，事故中無人受傷。

藍色起源公司在一份聲明中表示：「我們在今天的測試過程中遇到異常情況。所有人員均已確認安全。我們將根據最新情況提供更新信息。」

卡納維拉角太空部隊基地也在另一份聲明中確認，「所有人員均已確認安全，無人受傷或死亡。」

藍色起源公司原計劃於28日（周四）晚上為火箭加注燃料，以進行火箭發動機的試射。

藍色起源公司由亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）擁有，該公司4月成功發射第三枚「新格倫」火箭。

這枚火箭原計劃於6月4日執行第四次「新格倫」任務，為亞馬遜的Leo網絡服務發射48顆衛星。 Leo服務與全球首富馬斯克（Elon Musk）的星鏈（Starlink）是競爭對手。

測試期間，這48顆衛星並未搭載在火箭上。目前尚不清楚發射台和地面設備受損程度，也不清楚修復需要多長時間。