白宮推Aliens.gov網站　藉外星人幌子諷非法移民　公開逮捕數據

白宮5月28日推出「外星人」主題網站Aliens.gov，以科幻趣味包裝吸引輿論關注，實質是公開、視覺化追蹤美國移民及海關執法局（ICE）的全美逮捕行動數據，並且暗諷非法移民是「外星人」。外界此前曾猜測網站與UFO解密有關，如今破除有關傳聞。



網站首頁用綠色文字寫著「他們在我們中行走」（THEY WALK AMONG US），並描述道：「60年來，美國政府一直嚴守著一個秘密。外星人一直生活在我們中間，住在我們的社區裡，參與我們的日常生活。」

當繼續瀏覽網站，會發現逐漸顯露圍繞非法移民而非外星人的內容，最終出現ICE在全美各地逮捕非法移民人數的即時資料以及執法熱力圖。該網站可查詢各地非法移民逮捕時間、地點、人員原籍及涉案詳情，目前，累計執法記錄逾312萬條，並持續增長中。

「外星人將安全送回原籍地」

此外，網站底部有一行字寫道，「如果你目睹了外星人綁架事件，請不要驚慌，外星人得到很好的照顧」，並稱「外星人」將被「安全送回原籍地」。

特朗普過去多次在言語間把非法移民稱為「非法外星人」（illegal aliens）。

有美媒引述白宮官員消息報道，稱此舉意在揭露往屆政府邊境管控漏洞，彰顯本屆嚴打非法移民的施政態度。