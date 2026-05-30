美維珍尼亞州巴士車禍5死44傷　交通部長指司機來自中國不懂英文

美國維珍尼亞州（Virginia）警方稱，5月29日（周五）凌晨，一輛旅遊巴撞上一輛運動型多用途車（SUV），在當地北部一條高速公路上引發連環車禍，造成5人死亡，44人受傷。交通部長達菲（Sean Duffy）事後表示，涉事旅遊巴司機原本來自中國，其後入籍美國，他不會說英語。司機於2024年獲得紐約州頒發的商業駕駛執照。達菲認為巴士司機不會說英文這種情況不可以接受。



路透社引述初步調查報道，這輛巴士司機在95號州際公路沿線的一個施工區域接近行駛緩慢的車輛時，未能減速。

警方稱，這宗事故導致巴士撞上一輛雪佛蘭Suburban，Suburban其後撞上一輛極品（Acura）SUV及其他車輛，巴士本身也撞上其他車輛。據州警新聞稿稱，Acura SUV其後起火。

據報道，事故發生在美東時間凌晨2時35分左右，地點位於斯塔福德縣95號州際公路南行車道，距離華盛頓特區西南方約72公里

這輛巴士車上載有約34名乘客，包括司機，從紐約市開往北卡羅萊納州夏洛特市。

五名罹難者中，四人來自被燒毀的Acura SUV：一名45歲男子、一名44歲女子、一名13歲女孩和一名7歲男孩，他們都來自麻薩諸塞州。據警方稱，第五名受害者是一名來自馬薩諸塞州的25歲女子，她當時在被旅遊巴撞擊的雪佛蘭Suburban SUV內。

警方表示，事故中另有約44人受傷，包括旅遊巴司機，他們被送往當地醫院接受治療，其中三人傷勢危急。

交通部長事後就車禍發文：

交通部長達菲在網上發文指，旅遊巴司機是一名來自中國，其後入籍美國的男子，不諳英語。他於2024年獲得紐約州頒發的商業駕駛執照。

達菲認為情況令人無法接受。交通部一直追究各州的責任，嚴格執行交通規則，並嚴厲打擊不會說英語的司機。

達菲表示：「如果你無法接受正規訓練、看懂道路標誌或與執法人員溝通，你就不應該駕駛巴士。」

2026年5月29日，美國維珍尼亞州警方稱，一輛旅遊巴士當日凌晨撞上一輛運動型多用途車，在一條高速公路上引發連環車禍，造成5人死亡，44人受傷。（X@SecDuffy）

達菲又指：「我們的調查人員正在審查紐約州的駕駛執照記錄、培訓文件以及該司機的駕駛歷史。任何導致不合格司機上路的公司、培訓機構或學校都將面臨嚴格審查。」