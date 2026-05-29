國防部長董軍缺席香格里拉對話　中國代表團層級降低

中國國防部長董軍連續第二年不出席香格里拉對話，中國代表團將由中國人民解放軍國防大學教授孟祥青率領參會。



現年65歲的孟祥青擁有少將軍銜，同時也是中國全國政協委員，曾任國防大學戰略研究所副所長、所長，但他目前沒有擔任任何行政職務。翻查過往資料，由不擔任行政職務的少將率團出席香格里拉對話（簡稱香會），相信是中國自2007年以來，參與香會層級最低的一次。

2026年5月29日，香格里拉對話（The Shangri-La Dialogue），簡稱香會，是由英國國際戰略研究所（IISS）以及新加坡國防部攜手組織的年度論壇。（X@IISS_org）

香會自5月29日（周五）起，一連三天在新加坡舉行。中國國防部發言人蔣斌在28日（周四）的例行記者會上，並未主動發布中國代表團參會消息。

媒體提問後，他才說，解放軍專家學者代表團將應邀赴新加坡參加香會，此次代表團團長為孟祥青，成員包括國防大學、軍事科學院、海軍有關專家學者。

蔣斌說，中國重視亞太地區防務安全合作，始終秉持開放包容理念，積極參與具有建設性的各類對話。「這次派出的專家學者將深入闡釋中方的理念倡議，致力於增信釋疑、凝聚共識、深化合作，共同為維護亞太和平穩定貢獻智慧力量。」

董軍不出席香會，香會主辦方、英國國際戰略研究所（The International Institute for Strategic Studies，簡稱IISS）按照慣例不會安排解放軍代表團在大會發言。有中國媒體提問，這是否表明解放軍放棄了西方智庫主導的平台，同時也失去闡述中國國防政策的機會？對此，蔣斌僅重申中國會「積極參與具有建設性的各類對話」的立場。

當中美兩國防長都出席香會時，美國防長一般會先在星期六的全體會議發表演講，中國防長則在星期天的全體會議上發言。

2025年5月31日，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在新加坡舉行的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）上發表演說。（Reuters）

根據IISS此前發佈的日程，星期天的全體會議主題原本是「中國在亞太地區的合作夥伴關係」，但星期三（27日）已改成「應對全球競爭中的地區緊張局勢」，不再是以中國為主題的專場，提前釋放中國國防部長不參會的信號。

IISS官網顯示，孟祥青和以中國外交部原副部長身份參會的中國前駐美大使崔天凱，30日（周六）將分別參加兩場分組討論。

台灣政治大學政治系、東亞研究所特聘教授寇健文向《聯合早報》分析，雖然孟祥青和去年率團的胡鋼鋒同為少將，但胡鋼鋒擔任國防大學副校長兼教育長，孟祥青則沒有任何行政職務，說明參與香會的解放軍代表團層級明顯降低。

董軍不出席香會也意味着中美兩國防長將無法在香會期間接觸。

不過，蔣斌在記者會上回答媒體提問時證實，在美國總統特朗普訪華期間，中美兩國防長圍繞兩軍關係和雙方共同關心的問題進行了交流。他說，關於兩軍下步交往，雙方將用好各層級對話溝通渠道，共同落實兩國元首重要共識。

2025年9月18日，中國國防部長董軍出席北京香山論壇時發表演說。（Reuters）

有媒體此前拍到，董軍與美國防長赫格塞思5月14日，在中國為特朗普而設的歡迎晚宴上交流。

本文獲《聯合早報》授權轉載

