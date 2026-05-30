蘇林：越南不在中美間選邊站　加強與華關係和解決南海爭端不矛盾

越南國家主席蘇林5月29日在新加坡出席香格里拉對話期間，接受路透社獨家專訪時表示，越南奉行「竹子外交」，不會在中美之間選邊站，強調與兩國保持良好關係將有助於區域和平和安全。



蘇林指出，南海爭議牽涉多方，區域軍事活動增多，已成地區熱點。但與中國改善關係和解決南海領土爭議「並不矛盾」，兩者「相互促進而非互斥」。越方主張以國際法，尤其是《聯合國海洋法公約》，處理海域分歧。

蘇林又稱，中美競爭是客觀事實，越方將延續靈活的「竹子外交」（Bamboo Diplomacy）力求平衡各大國關係，並強調「與主要國家保持良好關係，才能共同解決重要的問題。」

2026年5月29日，越南國家主席蘇林（To Lam）在香格里拉對話中發表演講。（Getty）

路透社報道指，蘇林同時擔任越南國家主席和黨中央總書記，是數十年來權力最集中的越南領導人，如今正在外交方面扮演越來越重要的角色。他在香格里拉對話會發表演講，期間點出當今國際規則弱化、發展遇阻、互信不足三大挑戰，呼籲各國加強對話、守護國際法。

目前，越南正努力在2045年前躋身高收入國家行列，今年目標GDP增長10%。面對伊朗戰爭等不穩定局勢，蘇林表示，不會下調發展目標，將克服困難，如期完成既定規劃。