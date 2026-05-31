香格里拉對話｜德國：歐亞安全不能分開看待　將擴大印太軍事參與

德國軍方高層指出，歐洲安全與亞洲安全已不能分開看待，柏林準備把在印太地區的參與，從過去偏重「象徵性存在」轉向更實質的軍事合作，並在條件允許時向本區域派遣部隊。



德國國防軍總監察長布羅伊爾（Carsten Breuer）與國防部國務秘書希爾默（Nils Hilmer）星期六在香格里拉對話場邊召開記者會，說明德國安全政策的轉向。

德國4月22日首次發布國家軍事戰略，明確提出將德國國防軍打造成「歐洲最強大常規軍隊」的目標。

布羅伊爾指出，許多國家早已有軍事戰略，但德國則是頭一回，這也標誌着德國安全政策進入一個新的階段。

2026年5月30日，（從左至右）亞細安秘書長高金洪、國際戰略研究所（IISS）主席屈普曼 (John Chipman)、新西蘭国防部长彭克（Chris Penk）以及立陶宛國防部長考納斯（Robertas Kaunas）參加香格里拉對話會。（Getty）

他透露，這份戰略分為公開和保密兩部分，內容包括對不同地區的威脅評估，亞洲也在其中；此外，亞洲也被納入合作版圖，尤其是軍事合作與安全政策合作。

布羅伊爾解釋，俄羅斯仍是歐洲和大西洋安全最直接的威脅，而且俄羅斯也尋求在歐洲以外施加戰略影響，所以德國如今不能「只盯着歐洲戰區」，必須把全球不同戰區之間的相互影響聯繫起來觀察。

在這一背景下，德國準備進一步加強在印太地區的軍事和安全合作。

德國已開始在本區域參加聯合軍演，也同區域國家討論不同層級的軍備合作，以及展開安全政策對話。

希爾默說，德國過去更多是派遣護衛艦來本區域訪問，今後將轉向更實質的參與，例如參加環太平洋軍演（RIMPAC）等。

意防長：離中俄邊界越遠 越難說服選民增加軍費

德國的安全政策轉向，也是美國要盟友承擔更多集體防務責任的結果。美國戰爭部長赫格塞斯星期六在香會發表講話時，再次強調盟友須分擔集體防務責任。

意大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）接受媒體訪問時說，這並不是美國的新要求。早在前總統奧巴馬執政時期，華盛頓已提出盟友須分擔防務責任，特朗普首個總統任期和拜登政府時期也提出這個要求。

「特朗普和赫格塞斯如今提出的要求更為強烈，因為盟友過去並未認真看待，所有國家如今都意識到須增加國防開支。」

克羅塞托透露，在星期六的午餐會上，各國官員提到他們了解這個要求，但選民未必完全意識到這一點。「靠近俄羅斯和中國邊界的人民很了解，但離某些國家愈遠，就愈難向公眾解釋這個道理。」

此外，霍爾木茲海峽封堵造成的危機，也讓公眾更難接受政府在增加國防預算的同時，沒有提出更多措施扶持經濟與民生。

儘管如此，克羅塞托相信，歐洲國家已做好準備，在不久的未來增加防禦安全投資。