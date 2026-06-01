中國外交部批《紐約時報》為台獨提供平台　指其記者有騙訪紀錄

《紐約時報》指其一名記者遭中方驅逐出境後，中國外交部6月1日指，《紐約時報》為台灣當局散布「台獨」分裂謬論提供平台，公然將台灣稱為「國家」，嚴重違反一個中國原則，又指該記者在華常駐期間有確鑿的騙訪記錄，違反《外國常駐新聞機構和外國記者採訪條例》，中方依法依規注銷其居留許可。



在6月1日的例行記者會上，中國外交部發言人林劍表示，「《紐約時報》為台灣當局散布『台獨』分裂謬論提供平台，並公然將中國台灣地區稱為『國家』，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號」，他稱中方對此堅決反對，《紐約時報》理應糾正錯誤，而不是不知悔改、一意孤行。

林劍說，該位記者在華常駐期間有確鑿的騙訪記錄，違反《外國常駐新聞機構和外國記者採訪條例》，中方依法依規注銷其居留許可，「我們注意到，美方以所謂的『對等』為由，對在美合法工作的新華社記者進行政治打壓，中方對此堅決反對」。

《紐約時報》駐北京記者王月眉（Vivian Wang）於2月遭中方驅逐，據美媒報道，美國政府5月29日吊銷一名駐美新華社記者的簽證，以回應中方的決定。

2026年3月24日，外交部發言人林劍主持例行記者會。（中國外交部）

林劍指，中美媒體問題的是非曲直、來龍去脈一清二楚，根源是美方單方面挑起事端，將媒體問題政治化。中方始終為外國記者在華採訪工作和生活提供便利，近年來中方顯示靈活，為不少美國記者來華採訪提供簽證便利，而中方記者申請赴美採訪卻鮮獲批准。

他指美方應切實落實雙方就媒體問題達成的共識，拿出實際行動，保障中國記者在美正常工作生活的合法權益。