特朗普發圖回味中國之行　誤稱「人民大會堂」為「中國大會堂」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在回到美國半個月後，在5月31日在社交媒體Truth Social上發文盛讚人民大會堂「又大又漂亮」。然而，細心網友發現，他將大會堂的英文名稱「The Great Hall of the People」誤寫為「The Great Hall of China（中國大會堂）」。



特朗普在文中表達了對該建築的讚嘆。此舉被外界解讀為他對其極力推動的白宮宴會廳改造計畫受阻感到不滿。他抱怨民主黨人阻撓其建造「更好的東西」，並曾在談論戰事時突然展示宴會廳設計圖，稱「打仗太耽誤我造房子了」。

美國總統特朗普在5月31日的推文中讚嘆人民大會堂。（Truth Social）

該造價4億美元的白宮東翼宴會廳改建計畫，是特朗普重返白宮後最希望實現的個人目標之一，計畫擴建至8300平方米。然而，該計畫自提出以來便爭議不斷，不僅遭到多個歷史保護組織反對，更於今年3月31日遭聯邦法官萊昂（Richard Leon）下令暫停。法官指出，總統是白宮的管家而非所有者，無權拆除東翼新建宴會廳。

目前，特朗普仍持續推動該計畫，甚至帶兒媳婦參觀工地。但其法律障礙未除，計畫能否實現仍存變數；特朗普隨後聲稱要將該宴會廳作為「無人機機場」以保衛白宮安全，並在文中抨擊萊昂法官的行為是「拿美國國家安全開玩笑」。