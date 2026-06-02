美國淫媒案　愛潑斯坦要求死後勿銷毀精子　生前曾冀廣泛傳播DNA

美國司法部最新公開的檔案顯示，已故美國性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）生前曾長期儲存精子，並要求精子庫在他死後不要銷毀相關樣本。知情人士稱，他曾希望通過讓多名女性懷孕來廣泛傳播自己的DNA。



隨着這批過去未公開的文件曝光，愛潑斯坦遺留精子的去向及其可能引發的法律和倫理問題，再次受到關注。

《紐約時報》報道，根據檔案中的電子郵件和合約文件，愛潑斯坦至少在2012年10月前已將精子存放於加州冷凍精子庫（California Cryobank），並於2016年簽署新的儲存合約。合約顯示，這些精子樣本並非捐贈，而是仍歸愛潑斯坦本人所有；若他去世，這批精子不會自動銷毀，而是由其遺產管理人或合法代理人決定是否繼續保存、轉移或作其他安排。

目前尚不清楚這些樣本是否仍被保存。

2025年12月，美國司法部公開的一張愛潑斯坦相片（U.S. Justice Department/Handout via REUTERS）

2021年收購加州冷凍精子庫的CooperCompanies稱，機構目前並未保存任何與愛潑斯坦有關的樣本，但拒絕進一步說明樣本是否已被轉移或處理。愛潑斯坦遺產管理方也未回應媒體查詢。

愛潑斯坦2008年曾承認向未成年人招妓罪名，2019年因涉嫌未成年人性交易等罪名等待審判期間，在紐約監獄內自殺身亡。

這批檔案同時引發生殖倫理討論。

新澤西州羅格斯大學法學院生物倫理學教授馬切森（Kimberly Mutcherson）指出，精子庫是否應接受性犯罪者存放精子，在業內一直存在爭議。一些人認為，既然任何人都可以自然生育，就不應依據個人品格或犯罪紀錄限制輔助生殖服務；但也有人質疑，使用愛潑斯坦這類人物的精子是否會引發公眾反感。

已故金融家愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）與大量美國政商名流交往密切，2019年7月6日因涉嫌性犯罪被捕後，於2019年8月10日死於獄中，被判定為「自殺」。(Reuters)

此外，愛潑斯坦生前通過信託將大部分財產留給女友舒利亞克（Karyna Shuliak），另有約40人被列為潛在受益人，但信託文件並未提及這些精子樣本。法律學者指出，未來若出現相關爭議，很可能依據美屬維爾京群島法律處理。

檔案還顯示，愛潑斯坦十分在意自己的生育能力，曾因睾酮偏低接受治療，並使用可能增加精子數量的藥物。多名熟悉他的人士透露，他生前曾希望通過讓多名女性懷孕的方式廣泛傳播自己的DNA。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

