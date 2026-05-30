美前司法部長接受眾議院質詢　稱已公開愛潑斯坦案所有須披露文件

美國前司法部長邦迪（Pam Bondi）5月29日（周五）接受眾議院監督與政府改革委員會的閉門詢問時稱，司法部已公開《愛潑斯坦檔案透明度法案》所要求的所有文件，但她並未主導該過程的每個環節。



綜合外媒報道，監督與政府改革委員會民主黨發言人格雷羅（Sara Guerrero）表示，「邦迪是白宮掩蓋真相的核心人物，而監督委員會主席科默（James Comer）正試圖阻止美國人民聽到她的證詞。」

邦迪在詢問時承認，在公布愛潑斯坦文件時存在「刪節錯誤」，但表示司法部已公開所有必須披露的檔案，並稱自己「未主導這項工作的每個環節，也沒有親自進行文件審查。」

2026年5月29日，美國前司法部長邦迪（Pam Bondi）出席眾議院監督與政府改革委員會的閉門問詢，回答愛潑斯坦案相關問題。（Getty）

邦迪亦表示，已將愛潑斯坦案的監督工作委託給代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche），並稱「負責審查我們收集所有資料的專業團隊向我保證，被保留未公開的材料，只有與案件無關、受特許保密，或內容重複的文件。」

特朗普此前4月2日宣布解除司法部長邦迪的職務，主要不滿邦迪處理愛潑斯坦文件的方式，以及對政治對手起訴不力。