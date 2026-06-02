瑞典發布新指引　籲家長陪伴孩童時放下手機

瑞典公共衛生機構6月1日發布最新指導方針，呼籲家長陪伴孩子時主動收起手機，規範家庭電子螢幕使用習慣，透過成人正向行為引導孩童健康用機。



新指引明確指出，家長僅可在必要時或與孩子共用的情況下使用電子設備，同時建議將餐桌、臥室等區域劃為「無螢幕區」。此外，機構提醒家長尊重孩童網路隱私，分享孩童影像、影片前需審慎考量，保護孩童權益。

資料圖片：一名成人正在使用智能手機為小朋友拍照。（Getty）

研究證實，家長頻繁使用電子螢幕，會削弱親子互動品質，且孩童會模仿成人用電子產品習慣，容易養成沉迷使用的問題。有官員表示，大眾普遍忽視成人用機對孩童的深遠影響，日常微小的習慣改變，能長遠影響孩童行為養成。

瑞典過去已規範孩童分齡螢幕使用時長，並要求睡前數小時禁用電子設備。同時該國立法規定，2026至2027學年秋季起，全國九年級及以下學生在校禁止使用手機，全方位管控孩童電子設備使用問題。