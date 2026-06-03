英18歲白人男遇刺垂死仍遭上銬　警誤信錫克教兇手之言爆種族爭議

去年12月，英國南安普頓（Southampton）發生一宗18歲白人大學生諾瓦克（Henry Nowak）在路上遭23歲的錫克教徒迪格瓦（Vickrum Digwa）持刀刺傷致死事件，但事件中警方居然誤信兇嫌謊言，將垂死的受害人戴上手銬。隨着警方隨身攝錄畫面曝光，死者生前向警員9次表示「我不能呼吸」的真相引發全國公憤，引發激烈的示威衝突。



根據法院和警方文件，去年12月3日案發當晚，迪格瓦對趕赴現場的員警宣稱，諾瓦克向他作種族歧視，還把他的頭巾打下來，「這對錫克教徒而言是重大侮辱」。

從警方發布的隨身執法動態影像紀錄顯示，當時已身受重傷、倒臥在地的諾瓦克曾多次告訴員警，自己被刀刺傷，並9次表示「我無法呼吸」；但員警未予理會，反回應說：「我不認為你被刺傷了」，之後繼續逮捕行動並為他戴上手銬。

法院6月2日依謀殺罪判處迪格瓦無期徒刑，最少須服刑21年。法官William Mousley周一在法院陳述量刑意見時提及，諾瓦克在被上手銬約一分鐘後，身體狀況明顯惡化，員警開始對他施加心肺復甦術。然而，當時諾瓦克胸部已受重傷，刀傷深及皮下8公分，造成胸腔內累積多達1200毫升出血。

案發時，迪格瓦標榜自己是虔誠的錫克教信徒且信奉特定流派，因此頸部佩戴一般多藏於衣物下的傳統迷你短刀，但案發當天他還佩掛一把長約21公分的短劍。(Hampshire and Isle of Wight constabulary)

案發時，迪格瓦標榜自己是虔誠的錫克教信徒且信奉特定流派，因此頸部佩戴一般多藏於衣物下的傳統迷你短刀，但案發當天他還佩掛一把長約21公分的短劍。根據英國法律，雖然出於宗教或儀節需求攜帶刀劍不違法，但刀刃不可超過9英寸（近23公分），且裝於刀鞘內或被衣物覆蓋。不過，這不意味相關刀具可用於正當自我防衛以外的攻擊行為。

死者家屬痛斥警方處置方式不人道，其父親稱「難以忍受」兒子和兇手受到截然不同的待遇。

圖為正在工作的英國警察。（Reuters）

警方雖向家屬致歉，但朝野多黨領袖痛惜悲劇並要求徹查警務缺失。周二晚上，更有數百名示威者聚集在南安普敦警察局外。當抗議活動轉移到迪格瓦家附近的街道上時，警察遭到投擲物攻擊。

錫克教社群將兇手逐出當地禮拜場所，行兇家屬致歉並呼籲各界勿藉悲劇製造族群對立，其父母另因私藏兇器相關指控等候審理。

首相施紀賢（ Keir Starmer） 形容，諾瓦克垂死的畫面「令人心碎」，並支持獨立警察行為辦公室（IOPC）展開調查，承認警方確實有嚴肅的問題需要交代。