緬甸政變丨12國防長聯合聲明　譴責緬軍對平民使用致命武力

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-03-28 18:39

緬甸自2月2日起爆發反政變示威，示威到3月27日踏入第54天。保安部隊當天開槍鎮壓，射殺最少114名示威者，是2月1日政變發生以來最多人死亡的一天。美國、英國及日本等12個國家的防長罕見地發表聯合聲明，譴責緬甸軍及相關安全部隊使用致命武力對付手無寸鐵的民眾。

美國駐緬甸大使館3月28日在Twitter上載12國防長聲明。

↓美國駐緬大使館上載聲明

Joint Statement of Chiefs of Defense Condemning Military-Sponsored Violence in Myanmar. Full statement: pic.twitter.com/DB6aFi0PJM — U.S. Embassy Burma (@USEmbassyBurma) March 28, 2021

聲明指出：「一個專業的軍隊（應該）遵守國際行為準則，承擔責任去保護它所服務的人民，而不是傷害他們。」

聲明又指：「我們敦促緬甸武裝部隊停止暴力行動，並致力恢復來自緬甸人民的尊重與信任。」聲明指，緬甸武裝部隊因它的一些行動而失去這些尊重與信任。

緬甸反政變示威：圖為3月27日緬甸仰光一名男子在示威中被射殺，親人在遺體旁哭泣。（Reuters）

共同簽署聲明的其他國家防長分別來自韓國、澳洲、加拿大、德國、希臘、意大利、丹麥、荷蘭及新西蘭。