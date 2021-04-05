LG智能手機時代結束　7月31日起停產　全面退出手機市場

撰文： 許懿安 鄺月婷 最後更新日期： 2021-04-05 15:12

韓國大型科技公司LG電子4月5日召開理事會，正式宣布停止其手機業務，全面退出手機市場。LG在聲明中指出，此舉讓公司可將資源集中在有增長範疇如電動車部件、連接設備、智能家居、機械人技術、人工智能以及B2B方案，包括平台及服務等。

公司會在7月31日起不再生產及銷售手機產品。公司稱，現有的存貨會繼續發售，並將在一段時間內繼續對產品支援，唯情況將視不同地區而定。

LG電子表示，由於行業競爭持續加劇以及業績下滑，公司將會改革業務結構，集中力量於核心業務，故決定關閉虧損的智能手機部門的生產和銷售，退出手機市場。

LG電子自1995年推出手機，市場佔有率曾達到全球前三，惟其後逐漸不敵其他對手，現時全球市場佔有率只有2％左右，而智能手機部門更是從2015年第二季度開始至2020年第四季度，出現連續23個季度的虧損，累計虧損額高達5萬億韓圜（344.29億港元）。

LG智能手機部門是集團5個部門中最小規模的部門，佔去年第四季收入7.4%。

LG手機即將成為歷史，盤點昔日經典款式：

LG撤出智能手機業務的傳聞在2021年初已傳出。LG行政總裁Brian Kwon於2021年1月向所有員工發送便箋稱，在移動通訊部門方面，公司對所有選項持開放態度。外界將之解讀為，公司有可能退出手機業務。

2021年4月1日，有媒體援引知情人士的話報道稱，LG電子決定不再嘗試出售其智能手機業務部門，而是徹底退出該業務。

LG過去幾個月曾考慮過多種選擇，包括出售業務，但與一些潛在買家（例如越南的Vingroup、俄羅斯主權基金以及德國大眾汽車）的談判以失敗告終，主要原因是在智能手機相關技術專利的問題上難以與潛在買家達成一致。

LG電子的手機業務部門有4000名員工，決定關閉該部門之後，這些員工將在下周轉移到該公司的家電部門和電池部門。