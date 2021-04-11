非洲準媽媽奪跆拳冠軍　挺肚狂揮拳起飛腳　網民睇片心慌慌

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-11 15:23

身懷六甲依舊無法抵擋熱血的心！非洲尼日利亞一名跆拳道女將近日挺着8個月大孕肚參賽，不僅動作流暢更一舉奪下冠軍金牌，振奮人心的畫面曝光後引發熱議，但也有人紛紛撻伐不應賭上胎兒安全。

據美國CNN報道，26歲艾德里斯（Aminat Idrees）日前參與全國跆拳道錦標賽中的「品勢項目」，從影片中可以看到，懷有8個月身孕的她依舊身手矯健，期間持續展現手、腿技巧，出拳、踢腿等動作都毫無困難一氣呵成，最後甚至奪下冠軍金牌。

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艾德里斯受訪時透露，賽前曾接受醫學專家評估狀況，也獲得體育組織允許，參加風險最小的項目：「懷孕前後都很喜歡訓練，我覺得沒有太多風險，所以決定試一試」，積極態度更激勵了全球運動員。

影片曝光後引發議論，然而部分網友們卻不以為然表示：「太危險了」、「非但沒有鼓舞人心，反而令人作嘔」、「這讓婦產科人員可能面臨壓力」、「害怕到不敢直視」，不過也有人回應：「恭喜」、「我喜歡她動作流利的樣子」、「真是個了不起的媽媽」、「這絕對能鼓舞人心」。

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