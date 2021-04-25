伊拉克巴格達醫院大火增至最少82人喪生　衛生部長被停職

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-25 21:23

伊拉克首都巴格達（Baghdad）一間專門接收新型冠狀病毒（COVID-19）患者的醫院在4月24日發生大火，內政部25日表示，事件至今已經導致最少82人喪生、超過110人受傷，衛生部長同日亦被停職調查。

事發的醫院位於巴格達東南部亞拉橋區（Diyala Bridge）哈提卜（Ibn Khatib）醫院，當局指醫院內一個氧氣筒爆炸引起火警。美聯社引述當地半官方組織人權委員會報道，最少28名死者是倚賴呼吸機維生的新冠嚴重病人。

伊拉克首都巴格達一間接收新型冠狀病毒病人的醫院在4月24日發生大火，當局25日指最少82人喪生、超過100人受傷。圖為民眾25日在一間清真寺為死難者舉行喪禮。（AP）

伊拉克總理卡迪米（Mustafa Al-Kadhimi）25日表示，他已經就事件暫停衛生部長職務，另外巴格達衛生部門總監、醫院負責人及工程部門負責人亦已被開除。卡迪米亦在Twitter發表聲明，指他在火警發生後舉行緊急會議，形容事件是由忽略引起，稱所有涉事人員需要負責，同時下令當局在24小時內提交報告。

伊拉克的醫療制度由於受到長年制裁、戰爭及忽略等因素打擊，導致滿目瘡痍，再加上疫情影響而百上加斤。目前當地爆發第二波疫情，每日平均有大約8000人確診，是疫情出現以來最多。衛生部門24日指，全國共有超過10.2萬人確診、當中逾1.52萬人喪生。