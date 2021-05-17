美媒：蓋茨傳搭女下屬搞婚外情被迫退出董事會　微軟否認

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-17 13:44

美國傳媒5月17日引述消息人士稱，微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）2020年退出公司董事會，原因是蓋茨懷疑與一名女下屬曾有戀愛關係，董事會認為此舉行為不當。

《華爾街日報》17日引述消息人士報道，負責此事的董事會成員在2019年底聘請了一家律師事務所進行調查，此前微軟一名工程師在一封信中指稱，「她多年來與蓋茨發生過性關係」。

在調查期間，一些董事會成員認為蓋茨不再適合擔任他創辦並領導了數十年的軟件公司的董事。另一位知情人士説，蓋茨在董事會調查結束前辭職。

微軟發言人表示：「2019年下半年，微軟收到一份文件擔憂稱，蓋茨在2000年尋求與一名公司員工建立親密關係。」董事會的一個委員會在一家外部律師事務所的協助下對這事進行了徹底調查。在整個調查過程中，微軟為提出這一擔憂的員工提供了支持。

蓋茨的一位女發言人説，「差不多20年前，有一段戀情友好地結束了。」她説，蓋茨「從董事會離職的決定與此事毫無關係。事實上，從幾年前開始，他就表示有興趣花更多的時間在慈善事業上。」

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